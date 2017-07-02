 Şampiyon gibi – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Şampiyon gibi

    Şampiyon gibi

    Kaynaşlı gişelerinde takım otobüsünün önünü kesen taraftarlar bayrak açıp, meşale yaktı. Kafile tesislere konvoy eşliğinde uğurlandı

    Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul'daki ilk etabını tamamlayan , ilk hazırlık kampı için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitti. Sarı-lacivertlileri, Kaynaşlı gişelerinde bir grup taraftar karşıladı. Otobüsün önünü kesen taraftarlar, bayrak açıp, meşale yaktı. Taraftarların tezahüratları üzerine teknik Aykut Kocaman otobüsten indi. Kocaman'la bir süre sohbet edip çiçek veren taraftarlar, tesislere kadar da kafileye uzun bir konvoy oluşturarak, eşlik etti. Konvoy eşliğinde tesislere giren takımı, tesis müdürü Ayten Yıldırım ve personel de çiçeklerle karşıladı.

    VALBUENA BURAYA!
    Taraftarların isteği üzerine yeni transfer Mathieu Valbuena otobüsten inmek zorunda kaldı. Fransız yıldız, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra tekrar otobüse döndü.

    5+1 ANTRENMAN SİSTEMİ
    Aykut hoca, Topuk Yaylası'nda bilimsel program uygulayacak. İşte o program: 5 antrenman ardından dinlendirici pasif çalışma. Sabah seansında kuvvet, dayanıklılık programı, akşam teknik taktik çalışmalar, yüksek şiddetli aktiviteler. Hedef; takımın dayanıklılık seviyesini artırmak.

    BİRLİKTELİK VE YARDIMLAŞMA
    Kocaman'ın özellikle üzerinde durduğu bir başka konu da takım birlikteliğini, yardımlaşmayı artırmak. Bu çerçevede saha içinde birlikte hareket etme ve yardımlaşma duygusunu geliştirecek farklı antrenman metodları uygulanacak.



    GPS ile takip
    Bütün antrenmanlarda GPS ile oyuncu performansları takip edilecek. Gelecek verilere göre eş zamanlı ayarlama yapılacak. Bir önceki hafta oyuncuların toplam mesafeleri, harcadıkları enerji, sprint sayıları tek tek gözlemlenecek, değerlendirilecek ve ona göre haftalık değişim yapılacak
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:36
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