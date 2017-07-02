Şampiyon gibi
Kaynaşlı gişelerinde takım otobüsünün önünü kesen taraftarlar bayrak açıp, meşale yaktı. Kafile tesislere konvoy eşliğinde uğurlandı
Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul'daki ilk etabını tamamlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampı için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitti. Sarı-lacivertlileri, Kaynaşlı gişelerinde bir grup taraftar karşıladı. Otobüsün önünü kesen taraftarlar, bayrak açıp, meşale yaktı. Taraftarların tezahüratları üzerine teknik Aykut Kocaman otobüsten indi. Kocaman'la bir süre sohbet edip çiçek veren taraftarlar, tesislere kadar da kafileye uzun bir konvoy oluşturarak, eşlik etti. Konvoy eşliğinde tesislere giren takımı, tesis müdürü Ayten Yıldırım ve personel de çiçeklerle karşıladı.
VALBUENA BURAYA!
Taraftarların isteği üzerine yeni transfer Mathieu Valbuena otobüsten inmek zorunda kaldı. Fransız yıldız, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra tekrar otobüse döndü.
5+1 ANTRENMAN SİSTEMİ
Aykut hoca, Topuk Yaylası'nda bilimsel program uygulayacak. İşte o program: 5 antrenman ardından dinlendirici pasif çalışma. Sabah seansında kuvvet, dayanıklılık programı, akşam teknik taktik çalışmalar, yüksek şiddetli aktiviteler. Hedef; takımın dayanıklılık seviyesini artırmak.
BİRLİKTELİK VE YARDIMLAŞMA
Kocaman'ın özellikle üzerinde durduğu bir başka konu da takım birlikteliğini, yardımlaşmayı artırmak. Bu çerçevede saha içinde birlikte hareket etme ve yardımlaşma duygusunu geliştirecek farklı antrenman metodları uygulanacak.
GPS ile takip
Bütün antrenmanlarda GPS ile oyuncu performansları takip edilecek. Gelecek verilere göre eş zamanlı ayarlama yapılacak. Bir önceki hafta oyuncuların toplam mesafeleri, harcadıkları enerji, sprint sayıları tek tek gözlemlenecek, değerlendirilecek ve ona göre haftalık değişim yapılacak
VALBUENA BURAYA!
Taraftarların isteği üzerine yeni transfer Mathieu Valbuena otobüsten inmek zorunda kaldı. Fransız yıldız, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra tekrar otobüse döndü.
5+1 ANTRENMAN SİSTEMİ
Aykut hoca, Topuk Yaylası'nda bilimsel program uygulayacak. İşte o program: 5 antrenman ardından dinlendirici pasif çalışma. Sabah seansında kuvvet, dayanıklılık programı, akşam teknik taktik çalışmalar, yüksek şiddetli aktiviteler. Hedef; takımın dayanıklılık seviyesini artırmak.
BİRLİKTELİK VE YARDIMLAŞMA
Kocaman'ın özellikle üzerinde durduğu bir başka konu da takım birlikteliğini, yardımlaşmayı artırmak. Bu çerçevede saha içinde birlikte hareket etme ve yardımlaşma duygusunu geliştirecek farklı antrenman metodları uygulanacak.
GPS ile takip
Bütün antrenmanlarda GPS ile oyuncu performansları takip edilecek. Gelecek verilere göre eş zamanlı ayarlama yapılacak. Bir önceki hafta oyuncuların toplam mesafeleri, harcadıkları enerji, sprint sayıları tek tek gözlemlenecek, değerlendirilecek ve ona göre haftalık değişim yapılacak
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
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hasna transferler patlassin
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Kucka geliyor
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tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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Wesley Sneijder karmaşası
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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