Roman hırsla çalışıyor
Yeni sezon öncesi forma aslanın ağzında... Sarı-lacivertli futbolcular da bunu çok iyi biliyor. Geçtiğimiz sezon Simon Kjaer-Martin Skrtel ikilisinin arkasında kalan Roman Neustadter bu sene çok daha hırslı. Rus futbolcu 2017-18 sezonunda daha fazla süre alabilmek için hırsla çalışıyor.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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