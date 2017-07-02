 Roman hırsla çalışıyor – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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HEPSİ
    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Roman hırsla çalışıyor

    Roman hırsla çalışıyor
    Yeni sezon öncesi forma aslanın ağzında... Sarı-lacivertli futbolcular da bunu çok iyi biliyor. Geçtiğimiz sezon Simon Kjaer-Martin Skrtel ikilisinin arkasında kalan Roman bu sene çok daha hırslı. Rus futbolcu 2017-18 sezonunda daha fazla süre alabilmek için hırsla çalışıyor.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:09
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