 Rolan yine gündemde – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    yine gündemde

    Rolan yine gündemde

    F.Bahçe'nin neredeyse her transfer döneminde radarına aldığı Diego bir kez daha gündeme geldi.

    Sarı-lacivertlilerin geniş transfer listesinde Uruguaylı forvetin de adının yazdığı kaydedildi. Bordeaux ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek 2016- 17'de Ligue 1'de 29 maça çıktı. 9 kez fileleri sarsarken asist yapamadı. 4 sarı kart gördü, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:28
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