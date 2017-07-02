Rolan yine gündemde
F.Bahçe'nin neredeyse her transfer döneminde radarına aldığı Diego Rolan bir kez daha gündeme geldi.
Sarı-lacivertlilerin geniş transfer listesinde Uruguaylı forvetin de adının yazdığı kaydedildi. Bordeaux ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek Rolan 2016- 17'de Ligue 1'de 29 maça çıktı. 9 kez fileleri sarsarken asist yapamadı. 4 sarı kart gördü, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
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hasna transferler patlassin
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Kucka geliyor
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tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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Wesley Sneijder karmaşası
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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