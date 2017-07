Mehmet Ekici transferi hakkında konuştu

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de Trabzonspor'dan transfer edilen Mehmet Ekici basın toplantısı düzenledi. Ekici, düzenlenen kampla alakalı olarak, ''Bütün arkadaşlarımız, hocalarımız emek veriyor. İyi çalışıyoruz. Herkes çok iştahlı ve arzulu. İnşallah bu şekilde devam ederiz" dedi.



Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük kulübü olduğu için geldiğini söyleyen Ekici, "Burada bulunmaktan büyük keyif alıyorum. Buraya gelmek için 6 ay oynamamama değdi. Hayatta her zaman insanlar düşüş ya da çıkış yaşayabiliyor. Ben de yaşadım. Geride kalanları fazla anlatmak istemiyorum. Önemli olan burada olmam ve anı yaşamam. Mutlu şekilde iyi yıllar geçirmem. Geçmişte olan geçmişte kalsın. Ben önüme bakıyorum, kalan her şey önemsiz'' diye konuştu.



''BURADA OLMAKTAN DOLAYI KEYİF ALIYORUM VE GURUR DUYUYORUM''

Kendisi açısından stres değil de heyecan olduğunu söyleyen Mehmet Ekici, ''Tekrar ediyorum burada olmaktan dolayı keyif alıyorum ve gurur duyuyorum. İyi çalışıyoruz. 27 Temmuz'da önemli bir maçımız var. Ben dahil takım olarak kendimizi iyi hazırlayacağız. Herkesin beklentisi yüksek. Ama dediğim gibi stres yok ve heyecan var. Beklentilerin altında kalmak istemiyorum. Mehmet Ekici'nin kim olduğunu herkese göstermek istiyorum. Ayrıca Fenerbahçe'ye söz verdiğim için 6 ay oynamamayı göze aldım. Ailece bu karaktere sahibiz. Söz verdiğimiz zaman sözümüzün arkasında dururuz'' şeklinde konuştu.



''TRABZONSPOR İNŞALLAH BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATAR''

Trabzonspor'da güzel 3 yıl yaşadığını aktaran Ekici, ''Orada ekmek yedim. Güzel anılarım var. Henüz Trabzonspor deplasmanını düşünmedim. Ama şunu söyleyebilirim, inşallah Trabzonspor büyük başarılara imza atar. Orada oynadığım için mutluyum'' dedi.



''ÖNÜMÜZDE BİR SEZON VAR VE İNŞALLAH HEPİMİZİN İSTEDİĞİ GİBİ BİR SEZON OLUR''

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olsaydı sarı-lacivertli ekibin daha başarılı olup olmayacağı sorulan Mehmet Ekici, ''Cevabı sizler söylerseniz benim için daha rahat olur. Kendim hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Ben olsaydım böyle olur demek yanlış olur. Önümüzde bir sezon var ve inşallah hepimizin istediği gibi bir sezon olur" diye konuştu.



''YOĞUN TEMPODA GİTTİĞİMİZ İÇİN DURAN TOP ÇALIŞAMADIM''

Duran toplarda özel yetenekleri olduğunu hatırlatan Mehmet Ekici, ''Her zaman üzerine koyarak gitmek istiyorum. Antrenmanlarda şu anda göremediniz. Yoğun tempoda gittiğimiz için duran top çalışamadım. Tempo biraz daha düştüğü zaman buna da ağırlık vereceğim'' ifadesini kullandı.



''VALBUENA İLE OYNAMAK ONUR VE GURUR VERİCİ''

Sarı-lacivertli ekibe yani katılan takım arkadaşı Valbuena'nın çok yetenekli ve iyi bir futbolcu olduğunu söyleyen Ekici, şöyle konuştu:

''Onunla oynamak onur, gurur verici. İnşallah bu sene Valbuena olsun, ben olayım, bütün arkadaşlarım takımımıza büyük katkı sağlar. Yeni başladığımız için hocamla detaylı bir konuşma yapamadık. İlerleyen günlerde hocamız kafasındaki yapıyı bize iletecek ve biz de futbolcular olarak elimizden geleni yapacağız.''