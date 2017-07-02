 Kocaman drone kullanacak! – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Kocaman drone kullanacak!

    Kocaman drone kullanacak!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Topuk Yaylası'ndaki antrenmanlarda drone görüntülerini kullanarak analiz yapacak.

    Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, drone görüntülerinden analiz yapacak. Kulüp televizyonunun kamp için getirdiği drone'la, havadan çekilen görüntüleri izleyecek olan Aykut Kocaman, özellikle oyuncuların sahadaki dağılımı ve aldıkları pozisyonlarla ilgili olarak da analizler yapacak. Kocaman, eldeki görüntüler yardımıyla futbolcuların eksiklerini daha iyi görecek ve oyuncuların sahanın hangi bölümünde daha etkili olacağı konusunda da bu sayede fikir sahibi olacak.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:14
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