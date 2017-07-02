Kocaman drone kullanacak!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Topuk Yaylası'ndaki antrenmanlarda drone görüntülerini kullanarak analiz yapacak.
Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, drone görüntülerinden analiz yapacak. Kulüp televizyonunun kamp için getirdiği drone'la, havadan çekilen görüntüleri izleyecek olan Aykut Kocaman, özellikle oyuncuların sahadaki dağılımı ve aldıkları pozisyonlarla ilgili olarak da analizler yapacak. Kocaman, eldeki görüntüler yardımıyla futbolcuların eksiklerini daha iyi görecek ve oyuncuların sahanın hangi bölümünde daha etkili olacağı konusunda da bu sayede fikir sahibi olacak.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sözleşmesini feshedecek
Toplam 1
Yorum
fenerliler sevinsin sneijderi gönderip yerine aldıkları adamları görüp de şaşırmamak elde değil.. başkan fenerli olsa anlayacam da
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Trabzon beni istedi
Toplam 1
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Bordo mavi Sen orda kal reklam yapma
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Kolarov Beşiktaş'ta!
Toplam 8
Yorum
Argon Bu demektir ki ' Adriano Çin yolcusu'
Kocaman drone kullanacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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