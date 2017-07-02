'Kocaman cesur yürekli'
Başkan Yıldırım, yuvaya dönen teknik direktör Kocaman’a dergideki yazısında da övgüler yağdırdı Yıldırım “Kocaman, 3 Temmuz davasına kendini adamış, cesur yürekli bir F.Bahçelidir” dedi
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, derginin Temmuz sayısındaki yazısıyla yine gündeme damga vurdu. Yıldırım "Futbol takımının başına Aykut Kocaman'ı getirdik. Kocaman futbolculuğu, teknik adamlığı sırasında Fenerbahçemize şampiyonluklar, kupalar kazandırmış, sağlam karakterli biridir. Kendisi 3 Temmuz davasını kendi davası olarak görmüş, bu davaya kendini adamış, saygıyı ve takdiri hak eden cesur yürekli bir Fenerbahçelidir" ifadelerini kullandı. AZİZ Yıldırım, gelecek sezon en büyük beklentilerinin taraftarların tribünlere dönmesi olduğunu söyledi, onları tribünlere davet etti.
'ÇELİK BİR KALE OLSUN'
Yıldırım şunları söyledi: "Basketteki gibi futbolda da tribünler hınca hınç dolsun. Taraftarımız takımımızın arkasında durarak, stadımızı rakipler için çıkılmaz çelik bir kaleye çevirsin"
'HESABINI SORACAĞIZ'
Aziz Yıldırım, Yargıtay kararını heyecanla beklediklerini kaydetti. Yıldırım "Önümüzdeki 1 yıllık süreçte Yargıtay kararının açıklanmasını bekliyoruz. O kararlardan sonra F.Bahçe kendisine 3 Temmuz kumpasını kuranlardan, bu köklü camiaya ihanet edenlerden hesap soracaktır" dedi. Yıldırım cümlelerini "Bu kararlardan sonra süreç F.Bahçe'nin başına bu çorabı örenlere tek tek hesap soracağı süreç olacaktır" diyerek tamamladı.
'FUTBOLCULAR ARMAYA KENDİNİ ADAYACAK'
Başkan Aziz Yıldırım, erkek basketbol takımının terinin son damlasına kadar savaştığını aynı mücadeleyi futbol takımında göremediklerini belirtti. Aziz Yıldırım gelecek için de söz verdi: "Önümüzdeki sezon futbolda her şey çok farklı olacak. Formasına ve armasına kendini adayan, mücadeleden asla vazgeçmeyen, sonuna kadar şampiyonluk için çalışan, emek veren ve sizlerin karşılıksız desteğine layık olan bir futbolcu grubu oluşturacağız"
'15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ SAYGIYLA ANIYORUM'
Kanarya'nın başkanı Aziz Yıldırım, 2016 yazının 15 Temmuz tarihindeki hain darbe girişiminde şehit düşen vatandaşlarımızı da andı. Yıldırım "15 Temmuz hain darbe kalkışmasına karşı göğsünü siper ederek, demokrasi ve bağımsızlık uğruna mücadele edenleri şükranla anıyor, şehit düşenlere Allah'tan rahmet, gazi olanlara ise sağlık içinde uzun ve huzurlu bir hayat diliyorum" temennisinde bulundu.
'ÇELİK BİR KALE OLSUN'
Yıldırım şunları söyledi: "Basketteki gibi futbolda da tribünler hınca hınç dolsun. Taraftarımız takımımızın arkasında durarak, stadımızı rakipler için çıkılmaz çelik bir kaleye çevirsin"
'HESABINI SORACAĞIZ'
Aziz Yıldırım, Yargıtay kararını heyecanla beklediklerini kaydetti. Yıldırım "Önümüzdeki 1 yıllık süreçte Yargıtay kararının açıklanmasını bekliyoruz. O kararlardan sonra F.Bahçe kendisine 3 Temmuz kumpasını kuranlardan, bu köklü camiaya ihanet edenlerden hesap soracaktır" dedi. Yıldırım cümlelerini "Bu kararlardan sonra süreç F.Bahçe'nin başına bu çorabı örenlere tek tek hesap soracağı süreç olacaktır" diyerek tamamladı.
'FUTBOLCULAR ARMAYA KENDİNİ ADAYACAK'
Başkan Aziz Yıldırım, erkek basketbol takımının terinin son damlasına kadar savaştığını aynı mücadeleyi futbol takımında göremediklerini belirtti. Aziz Yıldırım gelecek için de söz verdi: "Önümüzdeki sezon futbolda her şey çok farklı olacak. Formasına ve armasına kendini adayan, mücadeleden asla vazgeçmeyen, sonuna kadar şampiyonluk için çalışan, emek veren ve sizlerin karşılıksız desteğine layık olan bir futbolcu grubu oluşturacağız"
'15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ SAYGIYLA ANIYORUM'
Kanarya'nın başkanı Aziz Yıldırım, 2016 yazının 15 Temmuz tarihindeki hain darbe girişiminde şehit düşen vatandaşlarımızı da andı. Yıldırım "15 Temmuz hain darbe kalkışmasına karşı göğsünü siper ederek, demokrasi ve bağımsızlık uğruna mücadele edenleri şükranla anıyor, şehit düşenlere Allah'tan rahmet, gazi olanlara ise sağlık içinde uzun ve huzurlu bir hayat diliyorum" temennisinde bulundu.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:36
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tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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