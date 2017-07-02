 Kjaer’in rotası Milan – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    ’in rotası Milan

    Kjaer’in rotası Milan
    Kanarya'nın Valbuena, Dirar ve Mehmet Ekici transferleri sonrası kaynak oluşturmak için Milan'a satmayı düşündüğü Simon Kjaer transferinde beklemeye geçildi. Sarılacivertliler, İtalyan ekibinin 5 milyon euro'luk teklifini katlamasını bekliyor. Danimarkalı stoperin kısa süre önce evlendiği eşi Elina Gollert, Milano'da yaşamak istediğini söylemişti.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:15
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