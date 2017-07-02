Kjaer’in rotası Milan

Kanarya'nın Valbuena, Dirar ve Mehmet Ekici transferleri sonrası kaynak oluşturmak için Milan'a satmayı düşündüğü Simon Kjaer transferinde beklemeye geçildi. Sarılacivertliler, İtalyan ekibinin 5 milyon euro'luk teklifini katlamasını bekliyor. Danimarkalı stoperin kısa süre önce evlendiği eşi Elina Gollert, Milano'da yaşamak istediğini söylemişti.