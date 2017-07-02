Kameni’den müjde
Malaga, Kamerunlu eldiveni bonservis bedeli ödemeden gönderiyor Kanarya da 3 yıllık garanti sözleşme teklif edince anlaşma sağlandı
Fenerbahçe'nin Volkan Demirel ile birlikte önümüzdeki sezon kaleyi teslim etmeyi düşündüğü Carlos Kameni transferinde en büyük engel aşıldı.
Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki eldiveni bonservis bedeli ödemeden kadroya katmayı düşünüyordu. Kameni'ye de 2 yıllık teklif yapmışlardı. Tecrübeli eldiven ise 3 yıllık kontrat istiyordu. Sonunda orta nokta bulundu.
Kameni, Malaga'dan bonservis bedelsiz ayrılma garantisini alınca, Fenerbahçe de başarılı isme 3 yıllık sözleşme teklif etti. Başarılı kalecinin önümüzdeki hafta başında İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İmzalar da kısa süe içinde atılacak.
Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki eldiveni bonservis bedeli ödemeden kadroya katmayı düşünüyordu. Kameni'ye de 2 yıllık teklif yapmışlardı. Tecrübeli eldiven ise 3 yıllık kontrat istiyordu. Sonunda orta nokta bulundu.
Kameni, Malaga'dan bonservis bedelsiz ayrılma garantisini alınca, Fenerbahçe de başarılı isme 3 yıllık sözleşme teklif etti. Başarılı kalecinin önümüzdeki hafta başında İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İmzalar da kısa süe içinde atılacak.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:26
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tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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Wesley Sneijder karmaşası
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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