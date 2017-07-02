 Kameni’den müjde – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    ’den müjde

    Kameni’den müjde

    Malaga, Kamerunlu eldiveni bonservis bedeli ödemeden gönderiyor Kanarya da 3 yıllık garanti sözleşme teklif edince anlaşma sağlandı

    Fenerbahçe'nin Volkan Demirel ile birlikte önümüzdeki sezon kaleyi teslim etmeyi düşündüğü Carlos Kameni transferinde en büyük engel aşıldı.

    Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki eldiveni bonservis bedeli ödemeden kadroya katmayı düşünüyordu. Kameni'ye de 2 yıllık teklif yapmışlardı. Tecrübeli eldiven ise 3 yıllık kontrat istiyordu. Sonunda orta nokta bulundu.

    , Malaga'dan bonservis bedelsiz ayrılma garantisini alınca, Fenerbahçe de başarılı isme 3 yıllık sözleşme teklif etti. Başarılı kalecinin önümüzdeki hafta başında İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İmzalar da kısa süe içinde atılacak.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:26
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