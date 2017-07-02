 Hibrit döşendi – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Hibrit döşendi

    Hibrit döşendi
    Ülker Stadı'nın hibrit çim sistemine geçiş işlemi tamamlandı. Eski çimin sökülmesinin ardından, kalan kum havalandırılıp drenaj yapılmıştı. Yeni kum lazer yöntemiyle serilirken, sonrasında lif çakıldı. Saha zemini daha kaliteli hale getirildikten sonra da hibrit çim döşendi. Can Bartu Tesisleri'nde de hibrit çime geçiliyor. Kısa sürede döşenecek.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:07
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