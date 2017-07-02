Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor
Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, kampın 2. gününde sabah antrenmanıyla güne başladı. Robin van Persie ve Fernandao takımdan ayrı olarak çalıştı.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:29
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Sözleşmesini feshedecek
Toplam 15
Yorum
GS Sinejder şuan eğlence merkezinde değil kampta olmalıydı..Disiplinsizlik.. Takımda gruplaşma yapan değil, takımda birlik yapanı istiyoruz..
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Sözleşmesini feshedecek
Toplam 15
Yorum
birisi sneijderin isi bundan sonra eglenmek dir yolun acik olsun wesley reis
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Çeyrek milyara 3 yıldız!
Toplam 8
Yorum
ben dursun özbek galatarasayı bitirmeye and içtim dünya yıldızı senejderi gönderip 2ci 3cü sınıf belhandayı 2katı maliyetle aldım ben saten fb liyim
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