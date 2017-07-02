 Fenerbahçe Emenike'nin bonservisini belirledi – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Fenerbahçe 'nin bonservisini belirledi

    Fenerbahçe Emenike'nin bonservisini belirledi
    Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Emmanuel ile Olympiakos arasındaki pazarlıklar sürüyor. Yunan ekibi henüz Nijeryalı futbolcu ile el sıkışamadı. Bu arada Fenerbahçe ise 30 yaşındaki golcünün bonservis bedelini belirledi. Kanarya, Olympiakos'tan 2 milyon euro istiyor. PAOK da Emenike'nin peşinde.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:29
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