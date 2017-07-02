Fenerbahçe Emenike'nin bonservisini belirledi
Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ile Olympiakos arasındaki pazarlıklar sürüyor. Yunan ekibi henüz Nijeryalı futbolcu ile el sıkışamadı. Bu arada Fenerbahçe ise 30 yaşındaki golcünün bonservis bedelini belirledi. Kanarya, Olympiakos'tan 2 milyon euro istiyor. PAOK da Emenike'nin peşinde.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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