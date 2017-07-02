F.Bahçe Emenike'nin bonservisini belirledi
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:12
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Adil Rami üçlü kıskaçta
Toplam 1
Yorum
Pepe çok agliyor Pepe gelmesin.bu daha iyi.4 yıl oynar
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Sneijder'in yerine Honda
Toplam 14
Yorum
xx alındı anlasıldı D
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Vaz Te için sürpriz atak
Toplam 10
Yorum
webaslan3366 bos oyuncu fener bu kafayla şampiyon olamaz galatasaray transferleri bitirdi beşiktaşın kadrosu hazır fb hala boş oyuncularla upraşıo
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