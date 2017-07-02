 Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    , Yunan ekibiyle anlaştı

    Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı

    'nin Nijeryalı futbolcusu Emmanuel 'nin, Yunanistan ekibi Olympiakos ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

    Uzun süredir gündemde olan transfer konusunda tarafların anlaşma sağladığı ifade edildi. 'de kadro dışı bırakılan futbolcunun transferinin yarın netleşmesi ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:13
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