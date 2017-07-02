Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike'nin, Yunanistan ekibi Olympiakos ile anlaşma sağladığı öğrenildi.
Uzun süredir gündemde olan transfer konusunda tarafların anlaşma sağladığı ifade edildi. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan futbolcunun transferinin yarın netleşmesi ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:13
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Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 14
Yorum
ömer slm sayın atamanıda yedınızya sıze helal olsun yonetım koc gs ıcın bıcılmış kaftandı gonulden cımbomluydu bakalım bu sezon nasıl bıtecek
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G.Saray hazırlık maçında kazandı
Toplam 3
Yorum
fearless Yuhh yani. 2lig takımını gol manyağı yapmanız gerekirdi. Eren ne iş yapıyor seyircilere köfte ekmekmi satıyor
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Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı
Toplam 3
Yorum
Fe Defolsun gitsin
Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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