Ya Niang ya Perez
22 yaşındaki MBaye Niang için Milan’la, 28 yaşındaki Lucas Perez içinse Arsenal’le görüşmeler sürüyor. Hedef birisini kadroya katmak.
Forvete iyi bir golcü transfer etmek isteyen Fenerbahçe'de arayış sürüyor. Seydou Doumbia'yı Lizbon'a kaptıran sarı-lacivertli takımda rota MBaye Niang ile Lucas Perez'e çevrildi. Bonservisi Milan'da olan 22 yaşındaki Niang, geçen sezonun ikinci yarısını İngiliz ekibi Watford'da kiralık geçirmişti. İtalyan kulübünün kadroda düşünmediği Fransız futbolcu için girişimlerin devam ettiği belirtiliyor. Arsenal'de şans bulamayan Lucas Perez ise diğer alternatif. İspanyol oyuncu için de yeniden temasa geçildiği öğrenildi.
ACELE EDİLMEYECEK
28 yaşındaki Perez'in ikna edilmeye çalışıldığı bildirildi. Yönetim forvet için aceleci olmayacak. Oyuncu satıldıktan sonra transfer bitirilecek.
M'BAYE NİANG'DAN 2 GOL 2 ASİST
Niang, Watford'da 16 karşılaşmada şans bulurken 2 gol attı, 2 asist gerçekleştirdi. 1.84 boyundaki genç futbolcu, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor.
LUCAS PEREZ KULÜBE MAHKUMU
Arsenal'de yedek kulübesinden fazla çıkamayan Lucas Perez, Premier Lig'de 11 maçta 1 gol atabildi. Tecrübeli oyuncu, kupa maçlarında ise 6 gol, 5 asist üretti.
Emre BOL
ACELE EDİLMEYECEK
28 yaşındaki Perez'in ikna edilmeye çalışıldığı bildirildi. Yönetim forvet için aceleci olmayacak. Oyuncu satıldıktan sonra transfer bitirilecek.
M'BAYE NİANG'DAN 2 GOL 2 ASİST
Niang, Watford'da 16 karşılaşmada şans bulurken 2 gol attı, 2 asist gerçekleştirdi. 1.84 boyundaki genç futbolcu, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor.
LUCAS PEREZ KULÜBE MAHKUMU
Arsenal'de yedek kulübesinden fazla çıkamayan Lucas Perez, Premier Lig'de 11 maçta 1 gol atabildi. Tecrübeli oyuncu, kupa maçlarında ise 6 gol, 5 asist üretti.
Emre BOL
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:01
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