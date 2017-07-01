Stoch, Çekya'ya doğru
Miroslav Stoch için Slavia Prag ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Slovak oyuncunun da teklifi kabul ettiği belirtiliyor. Bir aksilik olmazsa Stoch gelecek sezon ortalarını Slavia'nın yeni transferi Halil Altıntop'a yapacak.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:48
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