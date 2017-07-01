 Stoch, Çekya'ya doğru – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Stoch, Çekya'ya doğru

    Stoch, Çekya'ya doğru
    için ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Slovak oyuncunun da teklifi kabul ettiği belirtiliyor. Bir aksilik olmazsa Stoch gelecek sezon ortalarını Slavia'nın yeni transferi Halil Altıntop'a yapacak.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Stoch, Çekya'ya doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.