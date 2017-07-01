Ozan Tufan kalıyor
Sezon öncesi tatilini yarıda kesip çalışmalara başlayan Ozan Tufan, Aykut Kocaman ile görüşerek, takımda kalmak istediğini belirtti. Kocaman'ın da 22 yaşındaki futbolcuyu 'alternatif' olarak düşündüğü ve kampa götürme kararı aldığı bildirildi. Ozan ile ilgilenen Benfica ile de anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:50
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