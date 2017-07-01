 Ozan Tufan kalıyor – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    kalıyor

    Ozan Tufan kalıyor
    Sezon öncesi tatilini yarıda kesip çalışmalara başlayan , Aykut Kocaman ile görüşerek, takımda kalmak istediğini belirtti. Kocaman'ın da 22 yaşındaki futbolcuyu 'alternatif' olarak düşündüğü ve kampa götürme kararı aldığı bildirildi. Ozan ile ilgilenen Benfica ile de anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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