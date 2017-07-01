Önceliğimiz şampiyonluk
F.Bahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli hoca, “Bizim için zirve burasıdır; ne Real, ne de Barcelona! Yeniden öncü takım olacağız” dedi.
Fenerbahçe daha önce anlaşmaya vardığı teknik direktör Aykut Kocaman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ülker Stadı'ndaki imza töreninde konuşan Kocaman, "Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe. Bizim için hiçbir yer değil, zirve Fenerbahçe'dir. Ne Real Madrid ne Barcelona! Burada olmak gurur verici" ifadelerini kullandı. Öncelikli hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Takımımız 3 senedir şampiyonluktan uzak. Artık mutlu sona ulaşmamız gerek" diyerek şöyle devam etti:
"Bugünden tibaren amacımız, antrenmanlarla, davranış ve söylemlerimizle bu kulübü öncü futbol takımı olarak o seviyeye doğru götürebilme yarışını başlatmak. Tekrar bu gücün farkına vararak önce yürümeye, sonra koşmaya sonra da depar atmaya gitmek. Bıraktığım gün oraya doğru gidiyorduk. Şimdi tekrar oraya çıkmak amacındayız. Önce ülke içinde zirve, sonra Avrupa'da yukarılara çıkmayı hedefliyoruz."
DİRAR'A KARAR VERMEDİM
Valbuena ve M. Ekici'nin pozisyonlarının belli olduğunu belirten Kocaman, "Dirar'ın mevkisine antrenmanlarda karar vereceğiz Sağ bekte ya da sağ açıkta oynayacağını gözlemleyeceğiz. Lens ve Sow ise bizim oyuncularımız değil, onlarla ilgili konuşmamız gerekiyor" dedi.
DEFANS VE HÜCUM BİRLİKTE
Büyük takım olmanın defans ve ofansı bir arada yapabilmekle mümkün olduğunun altını çizen Kocaman, "Futbol ofansif, defansif diye ayrılmaz. Ne kadar yetenekli olursanız olun, fiziksel kalite olmadan bu oyun oynanmaz" yorumunu yaptı.
MERKEZ FORVET ALACAĞIZ
Kocaman, transferde en az 1-2 oyuncuyla daha görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Merkez forvete bir takviye yapmak zorundayız. En zor transferlerden biri de o pozisyondur. Kaleciyle ilgili çalışmalar da sürüyor. Volkan ile yarışacak bir kaleci arayışımız var" dedi.
KADRO KAMPTA NETLEŞECEK
Hangi oyuncularla yola devam edip etmeyeceklerine kamp çalışmalarından sonra karar vereceklerini aktaran Kocaman, "İşin göndermeyle ilgili bölümü çok kolay bir şey değil. Sözleşmeleri olan oyuncular var. Kimlerle devam edeceğimizi, kamp sonunda yönetime sunacağız" diye konuştu.
"Bugünden tibaren amacımız, antrenmanlarla, davranış ve söylemlerimizle bu kulübü öncü futbol takımı olarak o seviyeye doğru götürebilme yarışını başlatmak. Tekrar bu gücün farkına vararak önce yürümeye, sonra koşmaya sonra da depar atmaya gitmek. Bıraktığım gün oraya doğru gidiyorduk. Şimdi tekrar oraya çıkmak amacındayız. Önce ülke içinde zirve, sonra Avrupa'da yukarılara çıkmayı hedefliyoruz."
DİRAR'A KARAR VERMEDİM
Valbuena ve M. Ekici'nin pozisyonlarının belli olduğunu belirten Kocaman, "Dirar'ın mevkisine antrenmanlarda karar vereceğiz Sağ bekte ya da sağ açıkta oynayacağını gözlemleyeceğiz. Lens ve Sow ise bizim oyuncularımız değil, onlarla ilgili konuşmamız gerekiyor" dedi.
DEFANS VE HÜCUM BİRLİKTE
Büyük takım olmanın defans ve ofansı bir arada yapabilmekle mümkün olduğunun altını çizen Kocaman, "Futbol ofansif, defansif diye ayrılmaz. Ne kadar yetenekli olursanız olun, fiziksel kalite olmadan bu oyun oynanmaz" yorumunu yaptı.
MERKEZ FORVET ALACAĞIZ
Kocaman, transferde en az 1-2 oyuncuyla daha görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Merkez forvete bir takviye yapmak zorundayız. En zor transferlerden biri de o pozisyondur. Kaleciyle ilgili çalışmalar da sürüyor. Volkan ile yarışacak bir kaleci arayışımız var" dedi.
KADRO KAMPTA NETLEŞECEK
Hangi oyuncularla yola devam edip etmeyeceklerine kamp çalışmalarından sonra karar vereceklerini aktaran Kocaman, "İşin göndermeyle ilgili bölümü çok kolay bir şey değil. Sözleşmeleri olan oyuncular var. Kimlerle devam edeceğimizi, kamp sonunda yönetime sunacağız" diye konuştu.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:03
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