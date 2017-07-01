Kameni’den şık hareket
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Carlos Kameni, alacaklarına karşılık Malaga'dan bonservisini istedi. 33 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi, bonservisini almayı başarırsa, sarı-lacivertli takım oyuncu satmadan Kameni'ye imza attırabilecek.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:55
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