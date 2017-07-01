 Kameni’den şık hareket – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Kameni’den şık hareket

    Kameni’den şık hareket
    Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı , alacaklarına karşılık Malaga'dan bonservisini istedi. 33 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi, bonservisini almayı başarırsa, sarı-lacivertli takım oyuncu satmadan Kameni'ye imza attırabilecek.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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