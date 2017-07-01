Ivan Santini iddiası
Sarı-lacivertli takım için Ivan Santini ismi ortaya atıldı...
Adı Beşiktaş ile de anılan 28 yaşındaki Hırvat golcü için kulübü Caen'le temas kurulduğu iddia edilirken, görüşmelere eski Fenerbahçeli Milan Rapaic'in aracılık ettiği belirtildi. Ligue 1'de bu sezon attığı 15 golle dikkatleri çeken 1.90 boyundaki Santini, hava toplarının yanı sıra yerden net vuruşları ile tanınıyor.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:49
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