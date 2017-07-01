 İnsan hata yapabilir – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    İnsan hata yapabilir

    İnsan hata yapabilir
    Daha önce " benim dönemimde F.Bahçe'ye gelemez" diyen Başkan Aziz Yıldırım dünkü törende "İnsan hata yapabilir, herkes değişebilir. İnsanlar sevdiklerine kızabilir, bazı şeyler söyleyebilir. Ben söyledim ama bizim Aykut hocayla ortak paydamız Fenerbahçe" dedi.

    DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM
    Başkan Aziz Yıldırım, "İnsanlar sevdiklerine kızabilir ama bizim ortak paydamız Fenerbahçe. 'Çalışmayız' demişiz de geri dönmüşüz. Değişmeyen tek şey değişim. Tereddüt etmeden isminde birleştik. O da kabul etti, geldi. Allah yolunu açık etsin. İnşallah uzun yıllar beraberliğimiz devam eder" dedi.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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