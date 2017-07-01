İnsan hata yapabilir
Daha önce "Aykut Kocaman benim dönemimde F.Bahçe'ye gelemez" diyen Başkan Aziz Yıldırım dünkü törende "İnsan hata yapabilir, herkes değişebilir. İnsanlar sevdiklerine kızabilir, bazı şeyler söyleyebilir. Ben söyledim ama bizim Aykut hocayla ortak paydamız Fenerbahçe" dedi.
DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM
Başkan Aziz Yıldırım, "İnsanlar sevdiklerine kızabilir ama bizim ortak paydamız Fenerbahçe. 'Çalışmayız' demişiz de geri dönmüşüz. Değişmeyen tek şey değişim. Tereddüt etmeden Aykut Kocaman isminde birleştik. O da kabul etti, geldi. Allah yolunu açık etsin. İnşallah uzun yıllar beraberliğimiz devam eder" dedi.
DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM
Başkan Aziz Yıldırım, "İnsanlar sevdiklerine kızabilir ama bizim ortak paydamız Fenerbahçe. 'Çalışmayız' demişiz de geri dönmüşüz. Değişmeyen tek şey değişim. Tereddüt etmeden Aykut Kocaman isminde birleştik. O da kabul etti, geldi. Allah yolunu açık etsin. İnşallah uzun yıllar beraberliğimiz devam eder" dedi.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
İnsan hata yapabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.