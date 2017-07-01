Fenerbahçe, Düzce'de ilk antrenmanını yaptı
Yeni sezon hazırlıkları için Düzce Topuk Yaylası'na gelen Fenerbahçe, kamptaki ilk antrenmanını yaptı. Sarı-lacivertli takımın çalışmasına taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi.
Düzce Topuk Yaylası'nda ilk antrenmanını yapan Fenerbahçe, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı. Sarı-lacivertli taraftarların da takip ettiği idmanda futbolculara ve Aykut Kocaman'a büyük ilgi vardı. Düzce Fenerbahçeliler Derneği, takımın antrenman yaptığı sahanın tellerine "Aykut Kocaman yuvana hoşgeldin" ve "Fenerbahçemiz'e başarılar dileriz" pankartları açıldı. Antrenmanın ilk bölümü kondisyon ağırlıklı geçerken, son bölümde ise topla çalışma yapıldı. Takımı ikiye bölen Aykut Kocaman, minyatür kalede maç yaptırdı. İdman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Robin van Persie takımdan ayrı salonda çalışırken, Fernandao ise minyatür kale maçın ardından tedbir amaçlı idmanı sonlandırdı.
Tesislere hayran kaldılar
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli takımın Topuk Yaylası'ndaki tesislerine adeta hayran kaldı. Fransız futbolcu, gittiği hiçbir tesisin bu kadar güzel olmadığını belirtirken, Mehmet Ekici de, "Bu kadar güzel olduğunu tahmin etmemiştim" yorumunu yaptı.
Fenerbahçe'yle birlikte kamp yapan Birleşik Arap Emirlikleri Takımı Al-Nasr, sarı-lacivertli ekiple aynı anda antrenmana çıktı. Al-Nasr, tesisin yeni açılan sahasında çalıştı. Hazırlıklarına devam edecek olan Fenerbahçe, yarın sabah saat 10.00'da basına açık olarak çalışacak.
Fenerbahçe antrenmanında görünmez kaza
Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'nda yaptığı ilk antrenmanda görünmez bir kaza yaşandı. Antrenmanı izlemek isteyen küçük bir taraftar, tribünden düştü.
Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe'nin ilk antrenmanında görünmez bir kaza yaşandı. Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanı seyretmek için gelen çok sayıda taraftar, tribünlerdeki yerini aldı. Ancak küçük yaşlardaki bir çocuk, tribünden düştü. Küçük taraftara anında müdahale edildi ve sarı-lacivertli takımın tesislerde bulunan ambulans ile hastaneye götürdü. Küçük taraftarın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:19
-
Önceliğimiz şampiyonluk
Toplam 14
Yorum
şişeleri nişanladı başakşehir bile dalga geçti..penaltı taklidi gerçekten komikti.
-
Wesley Sneijder karmaşası
Toplam 39
Yorum
austin geçenyıl cavanda çokhızlı jasue süper dejong mermi diyenlerin aynısı buyıl sneijder uçar diyor uçamassa niye göndermedin diyecekte aynı kişi
-
Maicon: "Benim için ödenen para..."
Toplam 7
Yorum
aslan Rivadan 500m bekleniyor borcun 2katı para gelecek. Kalan parayla sizi satın alıp B takımı yapacaz. İlk iş çatıdaki muşambayı düzeltecez..
Fenerbahçe, Düzce'de ilk antrenmanını yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.