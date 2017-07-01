Fener ‘Topuk’luyor
İstanbul’daki hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler kamp için bugün Topuk Yaylası Tesisleri’ne gidecek.
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Fenerbahçe, bugün ilk etap kamp için Topuk Yaylası'na gidiyor. Sarı-lacivertliler, Düzce'deki Fenerbahçe Resort and Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde 8 Temmuz tarihine kadar kamp yapacak. Kampın son günü Düzce Stadı'nda Romanya'nın Juventus Bükreş takımıyla özel bir maç yapacak olan Kanarya, karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek. Sarı-lacivertliler, yurt dışı kampını ise İsviçre'nin Lozan şehrinde gerçekleştirecek. 11 Temmuz Salı günü Lozan'a gidecek olan sarı-lacivertliler, 19 Temmuz'da geri dönecek.
İSVİÇRE'DE 4 HAZIRLIK MAÇI
Kanarya 9 gün devam edecek İsviçre kampında ise ikişer gün arayla toplamda 4 hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşmaların programı ve rakipler şöyle: Sporting Lizbon (12 Temmuz), Olympique Marsilya (15 Temmuz), Athletic Bilbao (17 Temmuz) ve Monaco (19 Temmuz).
LAKTAT TESTİ UYGULANDI
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dün laktat testi yapıldı. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştiren antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular 4 ayrı grup halinde laktat testinden geçtiler. Teste girmeyen kaleciler takımdan ayrı çalışmalar yaptı.
İSVİÇRE'DE 4 HAZIRLIK MAÇI
Kanarya 9 gün devam edecek İsviçre kampında ise ikişer gün arayla toplamda 4 hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşmaların programı ve rakipler şöyle: Sporting Lizbon (12 Temmuz), Olympique Marsilya (15 Temmuz), Athletic Bilbao (17 Temmuz) ve Monaco (19 Temmuz).
LAKTAT TESTİ UYGULANDI
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dün laktat testi yapıldı. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştiren antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular 4 ayrı grup halinde laktat testinden geçtiler. Teste girmeyen kaleciler takımdan ayrı çalışmalar yaptı.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:11
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