 Emenike ile ilgileniyoruz – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ile ilgileniyoruz

    Emenike ile ilgileniyoruz
    İletişim Direktörü Konstantinos Karapapas, ile ilgilendiklerini doğrulayarak, F.Bahçe ile görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. Yunan şampiyonu, Brown Ideye'nin Çin'e transfer olmasının ardından hücum hattını güçlendirmek istiyor. Bu arada Emenike için Shakhtar'ın da devreye girdiği ileri sürüldü.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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