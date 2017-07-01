Emenike ile ilgileniyoruz
Olympiakos İletişim Direktörü Konstantinos Karapapas, Emenike ile ilgilendiklerini doğrulayarak, F.Bahçe ile görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. Yunan şampiyonu, Brown Ideye'nin Çin'e transfer olmasının ardından hücum hattını güçlendirmek istiyor. Bu arada Emenike için Shakhtar'ın da devreye girdiği ileri sürüldü.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:33
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