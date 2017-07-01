Doumbia’dan çalım
Fenerbahçe'nin söz kestiği Seydou Doumbia, Sporting Lizbon'a gitti. Portekiz ekibi, Fildişili golcüyü Roma'dan 1 yıllığına kiraladıklarını açıkladı. 29 yaşındaki Doumbia da instagram hesabından, "İnşallah, Sporting Lizbon ile yeni bir macera" paylaşımında bulundu. Geçtiğimiz sezonu Basel'de kiralık geçiren Doumbia, İsviçre ekibinde 25 lig maçında 20 gol kaydetmişti.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:44
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