 Doumbia’dan çalım – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Doumbia’dan çalım

    Doumbia’dan çalım
    'nin söz kestiği , Sporting Lizbon'a gitti. Portekiz ekibi, Fildişili golcüyü Roma'dan 1 yıllığına kiraladıklarını açıkladı. 29 yaşındaki Doumbia da instagram hesabından, "İnşallah, ile yeni bir macera" paylaşımında bulundu. Geçtiğimiz sezonu Basel'de kiralık geçiren Doumbia, İsviçre ekibinde 25 lig maçında 20 gol kaydetmişti.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:44
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