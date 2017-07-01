Almanya’da yeni yetenek arıyor
Fenerbahçe adına 2000-2004 doğumlu gençlerin seçmeleri Nürnberg Willstatterstr 4 adresindeki ATV Frankonya sahasında başladı. Seçmeler Almanya ve Fransa'dan gelen gençlerle dolup taştı. Belirlenen yetenekli futbolcular, 2 hafta Türkiye'de Fenerbahçe tesislerinde ağırlanıp, tekrar elemeye tabi tutulacaklar.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
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