 Almanya’da yeni yetenek arıyor – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Almanya’da yeni yetenek arıyor

    Almanya’da yeni yetenek arıyor
    Fenerbahçe adına 2000-2004 doğumlu gençlerin seçmeleri Nürnberg Willstatterstr 4 adresindeki ATV Frankonya sahasında başladı. Seçmeler Almanya ve Fransa'dan gelen gençlerle dolup taştı. Belirlenen yetenekli futbolcular, 2 hafta Türkiye'de Fenerbahçe tesislerinde ağırlanıp, tekrar elemeye tabi tutulacaklar.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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