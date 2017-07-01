 Ada’ya bir iki! – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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HEPSİ
    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Ada’ya bir iki!

    Ada’ya bir iki!

    Daily Mirror, Crystal Palace’in yeni menajeri Frank de Boer’in Robin ’yi takımında görmek istediğini belirtti.

    'de iyi bir teklif gelmesi halinde satılmasına kesin gözüyle bakılan Robin 'ye Crystal Palace talip oldu. Daily Mirror'un internet sitesinde yer verdiği haberde, daha önce Arsenal ve Manchester United formaları giyen Hollandalı ünlü yıldızı, İngiliz ekibinin teknik patronu Frank De Boer'in kadrosunda görmeyi çok istediği vurgulandı.

    PARA SORUN DEĞİL
    Van Persie ile 'un da ilgilendiği ancak maliyeti nedeniyle vazgeçtiğini belirten gazete, Crystal Palace'in maddi açıdan bir sıkıntısının bulunmadığını hatırlattı. Palace'ın önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ifade edildi.

    VAN PERSİE'DEN KUYT ÇIKMAZ!
    Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Aad de Mos, Feyenoord taraftarlarına, "Van Persie konusunda fazla ümitli olmayın" tavsiyesinde bulundu. De Mos, "O masal her zaman gerçekleşmez. Kuyt ile Robin farklı iki oyuncu. Van Persie, Kuyt kadar güçlü değil. Feyenoord'a dönerse beklentileri karşılayamaz" dedi.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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