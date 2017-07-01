Aatıf’a gün doğdu

Süper Lig'den birçok kulübün teklif yaptığı Aatıf Chahechouhe, Aykut Kocaman'ın gözüne girmeyi başardı... Faslı oyuncunun büyük olasılıkla takımda kalması bekleniyor. Bunun nedenlerinden birisi de aynı mevkideki Sow'un sözleşmesinin bitmesi, Volkan Şen ve Stoch'un ise gözden çıkarılması...