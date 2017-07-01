 Aatıf’a gün doğdu – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Aatıf’a gün doğdu

    Aatıf’a gün doğdu
    Süper Lig'den birçok kulübün teklif yaptığı Aatıf Chahechouhe, Aykut Kocaman'ın gözüne girmeyi başardı... Faslı oyuncunun büyük olasılıkla takımda kalması bekleniyor. Bunun nedenlerinden birisi de aynı mevkideki Sow'un sözleşmesinin bitmesi, Volkan Şen ve Stoch'un ise gözden çıkarılması...
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aatıf’a gün doğdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.