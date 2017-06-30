 Van Persie’ye 8’e 11 oran! – Fotomaç – 30 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Van Persie’ye 8’e 11 oran!

    Van Persie’ye 8’e 11 oran!
    idmanlara çıksa da transfer ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Bahis şirketleri oranlarını açıkladı. Bir ingiliz firması, Hollandalı yıldızın, vatandaşı Frank de Boer'in çalıştırdığı İngiliz ekibi Crystal Palace'a imza atması için 8/11 oran belirledi. Van Persie'nin yetiştiği Feyenoord'a transferi içinse oran 4/7 olarak açıklandı.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Van Persie’ye 8’e 11 oran! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.