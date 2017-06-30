Takım olmalıyız
Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Fransız yıldız, “Ben bu takımın lider oyuncularından biri olabilirim ama her maçı kazandıramam. Önemli olan takım olmamız. Yoksa hepimiz bir hiç halini alırız” dedi.
İDMANDA İYİ ÇALIŞMALIYIZ
Başarı için takım olmaları gerektiğini de vurgulayan Valbuena, "Ben bu takımın lider oyuncularından biri olabilirim ama her maçı kazandıramam. Önemli olan takım olmamız. Olamazsak hepimiz bireysel anlamda hiç halini alırız. Eğer takımsak hepimiz daha iyi noktaya geliriz. Buna da antrenmanlarda iyi çalışarak, her gün en iyi şekilde yaparak sağlayabiliriz" dedi. Lyon'da geçen sezon sol tarafta oynadığını, hocası nerede uygun görürse katkı sağlamaya hazır olduğunu da kaydeden tecrübeli oyuncu, "Sporun her dalını severim. Tenis oynamaktan keyif alıyorum. Boş vakitlerimde ailemle zaman geçirmeyi seviyorum" diye konuştu.
KOCAMAN'I TANIYORUM
'Küçük Bisiklet' lakaplı Valbuena törende soruları da yanıtladı. İşte o sözler: "Hocamızı daha önceden de tanıyordum. Marsilya'yla buraya gelmiştik ve maç 2-2 bitmişti. İyi bir hoca olduğunu o dönemden biliyorum."
KARARLI OLMAK GEREK
"Fenerbahçe geçen sezon zorluklar yaşadı ama bundan çıkmanın tek yolu herkesin bir olması. Kararlı olmalı ve kendimize güvenerek bu yola çıkmalıyız. Eğer bu kararlılığı sağlayabilirsek futbolda çok güzel şeyler yapabiliriz."
SADECE KALİTE YETMEZ
"Futbolda sadece kalite yetmiyor. Aklınızı kullanmanız, kafanızı doğru şekilde yönlendirmeniz gerekiyor. Dünyanın her yerinde kaliteli futbolcular var ama farkı yaratan mental yapınızdır."
TARAFTAR ÇOK BÜYÜK
"Fenerbahçe taraftarı o kadar büyük ki onların sevgisini her yerde, Avrupa'da bile görebiliyorsunuz. Onların bu sevgisi ve oluşturdukları baskı bize itici güç olmalı. Formamızı terimizin son damlasına kadar ıslatmalıyız."
RVP İLE OYNAMAK KEYİF
"Van Persie çok yetenekli bir oyuncu. Şu ana kadar 2 idman yaptık ve onunla oynamak benim için büyük keyif. Sadece Robin yok takımımızda, başka önemli isimler de var. Türkiye Ligi çok ateşli. Bu yüzden bu projeye dahil oldum."
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:51
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 yalnız neden ılla ndıaye onu anlamadım amini umarda benzer yeteneklere sahıp ve yas olarakta daha genc 22 yasında ndıaye olmazsa oda olur
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 ligin en iyi istatistiklerine sahip futbolculardan biri komple bir topçu top çalma hava topu dripling başarılı pas gıbı bılmeden konusmayın
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Sneijder kararını verdi
Toplam 10
Yorum
Durust Ol Yeter bu nasil transfer politikasidi sayin Dursun Baskan ... ? Futbolu Futboldan anlayanlara birakin artiq
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