 Simon Kjaer gidiyor – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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HEPSİ
    30 Haziran 2017, Cuma
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    gidiyor

    Simon Kjaer gidiyor

    Milan, Danimarkalı stoper için harekete geçti. İtalyan Sky Sports, “Görüşmeler sürüyor” dedi.

    Seydou Doumbia ve Kameni için kaynak arayan Fenerbahçe'de oklar 'i gösteriyor... Danimarkalı oyuncu için Milan girişimlerini sürdürüyor. İtalyan Sky Sports dün girdiği haberinde başkent ekibinin Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başladığını açıkladı. Ünlü gazeteci Giunluca di Marzio da kırmızı-siyahlı kulübün, Kjaer'in transferi için kesin karar aldığını vurguladı. Resmi anlaşmanın Gabriel Palletta, Cristian Zapata ve Rodrigo Ely gibi birkaç oyuncunun satışının ardından yapılacağını ifade etti. Fenerbahçe, Kjaer'i iki sezon önce Lille'den 7.65 milyon euro'ya transfer etmişti.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:36
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