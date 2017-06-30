 RvP Ada yolcusu! – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    RvP Ada yolcusu!

    RvP Ada yolcusu!

    İngiliz basını, Crystal Palace’ın hocası Frank ’in ’yi kadrosunda görmeyi çok istediğini yazdı.

    Daily Mirror gazetesinin internet sitesinde, F.Bahçe'de beklentilerin altında kalan Robin 'nin önümüzdeki sezon Premier Lig'e dönme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi. Haberde, daha önce Arsenal ve Manchester United formaları giyen Hollandalı yıldızı Crystal Palace'ın teknik patronu Frank 'in kadrosunda görmeyi çok istediği, ayrıca sarı-lacivertli futbolcuyla ilgilenen üç İngiliz kulübünün daha olduğu belirtildi. F.Bahçe'nin Doumbia ile anlaşmasının Van Persie'nin Ada'ya gelme olasılığını güçlendirdiği de ifade edildi.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:51
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