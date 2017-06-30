 Kocaman da imzalıyor – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Kocaman da imzalıyor

    Kocaman da imzalıyor
    Kanarya'da bugün de teknik direktör Aykut Kocaman için imza töreni düzenlenecek. Açıklama şöyle: "Teknik direktörümüz 'ın imza töreni 30 Haziran 2017 Cuma günü saat 14.30'da yapılacaktır. İmza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecektir." Bu arada tecrübeli çalıştırıcıya dün sağlık kontrolü sırasında büyük ilgi vardı.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:33
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