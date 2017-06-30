 Kameni de tamam – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Kameni de tamam

    Kameni de tamam

    La Liga’da 5 sezondur giydiği Malaga forması ile kalitesini kanıtlayan Kameni’nin, Volkan Demirel’e iyi bir alternatif olacağı belirtildi.

    Kaleci arayışında da karar kılındı. Arsenal'in David Ospina konusunda taviz vermemesi üzerine Carlos Kameni ile el sıkışıldı. Sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklar, uzun süredir görüşülen Malaga'nın tecrübeli ismi ile önümüzdeki günlerde 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağını ifade etti. 1.86 boyundaki Kameni, 2012 yılından bu yana Malaga'da forma giyiyor. La Liga'da kendisini kanıtlayan 33 yaşındaki file bekçisi, atletik fiziği ve çevikliği ile tanınıyor. Geçen sezon 35 maçta 48 gol yiyen Kameni'nin Volkan'a ciddi bir alternatif olacağı ve Fenerbahçe'nin kalede sorun yaşamayacağı ifade ediliyor.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:38
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