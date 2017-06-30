Güç depoluyor

Sarı-lacivertliler dün de önce salonda sonra sahada kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Teknik heyet ve oyuncuların bir kısmı daha sağlık kontrolünden geçti.

F.Bahçe sezon hazırlıklarını dün yaptığı iki idmanla sürdürdü. Sarılacivertli futbolcular sabah önce salonda kuvvet-dayanıklılık çalıştı, sonra sahada düz koşu gerçekleştirdi. Akşam antrenmanı ise teknik-taktik ağırlıklıydı.



KONTROLLER SÜRÜYOR

Sezon başı rutin sağlık kontrolleri de devam ediyor. Dün de teknik direktör Aykut Kocaman, yardımcı antrenörlerden Fahrudin Ömeroviç ile oyunculardan Ozan Tufan, Josef de Souza, Roman Neustadter ve Aatif, Ulus'taki Liv Hospital'de kontrolden geçti. Kan değerlerine bakılan oyuncu ve teknik adamlar, solunum ve efor testinin ardından göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve ortopedi muayeneleri ile sağlık kontrollerini tamamladı.



OZAN'DAN ERKEN START

4 Temmuz'a kadar izinli olmasına rağmen takıma katılarak antrenmanlara başlayan Ozan Tufan, teknik heyetin takdirini kazandı. Dün sağlık kontrolünden geçen oyuncunun yeni transferlerle daha zorlu geçecek olan forma savaşında geride kalmamak için tatilini kısa kestiği öğrenildi.