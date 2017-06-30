Güç depoluyor
Sarı-lacivertliler dün de önce salonda sonra sahada kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Teknik heyet ve oyuncuların bir kısmı daha sağlık kontrolünden geçti.
KONTROLLER SÜRÜYOR
Sezon başı rutin sağlık kontrolleri de devam ediyor. Dün de teknik direktör Aykut Kocaman, yardımcı antrenörlerden Fahrudin Ömeroviç ile oyunculardan Ozan Tufan, Josef de Souza, Roman Neustadter ve Aatif, Ulus'taki Liv Hospital'de kontrolden geçti. Kan değerlerine bakılan oyuncu ve teknik adamlar, solunum ve efor testinin ardından göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve ortopedi muayeneleri ile sağlık kontrollerini tamamladı.
OZAN'DAN ERKEN START
4 Temmuz'a kadar izinli olmasına rağmen takıma katılarak antrenmanlara başlayan Ozan Tufan, teknik heyetin takdirini kazandı. Dün sağlık kontrolünden geçen oyuncunun yeni transferlerle daha zorlu geçecek olan forma savaşında geride kalmamak için tatilini kısa kestiği öğrenildi.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:58
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 yalnız neden ılla ndıaye onu anlamadım amini umarda benzer yeteneklere sahıp ve yas olarakta daha genc 22 yasında ndıaye olmazsa oda olur
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 ligin en iyi istatistiklerine sahip futbolculardan biri komple bir topçu top çalma hava topu dripling başarılı pas gıbı bılmeden konusmayın
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Sneijder kararını verdi
Toplam 10
Yorum
Durust Ol Yeter bu nasil transfer politikasidi sayin Dursun Baskan ... ? Futbolu Futboldan anlayanlara birakin artiq
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