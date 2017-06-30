Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimlerden Fildişi Sahili Milli Takım futbolcusu Seydou Doumbia, Portekiz ekiplerinden Sporting Lizbon'a transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon İsviçre ekibi Basel'de kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, Portekiz Ligi takımlarından Sporting Lizbon ile anlaştı. Doumbia, Sporting Lizbon'a transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Golcü futbolcu, Basel ile bu sezon çıktığı 34 müsabakada 21 gol, 2 asist ile mücadele etti.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:59
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Aykut Kocaman transferi açıkladı
Toplam 12
Yorum
ali Yav hehe türkiye en büyüyüğüymüş sana en büyüğü gösteriyim 4 yıldız 20 şam.55 kupa 1 uefa ve süper kupa CL de 1 yarı final 3 çeyrek final
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Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 2
Yorum
Herkes gs degil Basacan parayi alacan kocum dombia super topcuydu sow dan daha iyi bence cok şükür ki fb alamadı oh be gomis öper sizi
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M. Başakşehir'den transfer harekatı
Toplam 5
Yorum
casper yani bu oyuncu iyimi ?
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