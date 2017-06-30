 Fenerbahçe'ye kötü haber – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Fenerbahçe'ye kötü haber

    Fenerbahçe'ye kötü haber

    Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimlerden Fildişi Sahili Milli Takım futbolcusu Seydou Doumbia, Portekiz ekiplerinden Sporting Lizbon'a transfer oldu.

    Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden Seydou Doumbia'nun yeni adresi belli oldu.

    Geçtiğimiz sezon İsviçre ekibi Basel'de kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, Portekiz Ligi takımlarından Sporting Lizbon ile anlaştı. Doumbia, Sporting Lizbon'a transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

    Golcü futbolcu, Basel ile bu sezon çıktığı 34 müsabakada 21 gol, 2 asist ile mücadele etti.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:59
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