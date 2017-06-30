Fenerbahçe'nin ilk kampı başlıyor
Fenerbahçe, 2017-2018 sezonu öncesinde ilk kampını gerçekleştirmek üzere yarın Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek.
Yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da İstanbul'da başlayan ve bu süreçte çalışmalarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertliler, ilk kampını Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapacak.
Hazırlıklarının ilk İstanbul etabını bugün tamamlayacak sarı-lacivertliler, 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kalacak. Fenerbahçe, aynı gün Düzce Stadı'nda Romanya'nın Juventus Bükreş takımıyla yapacağı özel maç sonrası İstanbul'a dönecek.
Sarı-lacivertliler, sezon öncesi yurt dışı kampını ise İsviçre'nin Lozan şehrinde gerçekleştirecek.
İkinci kamp programı için 11 Temmuz Salı günü Lozan şehrine gidecek Fenerbahçe, 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar kamp yapacağı İsviçre'de 4 hazırlık maçı oynayacak.
Sarı-lacivertliler, sırasıyla 12 Temmuz'da Portekiz'in Sporting Lizbon, 15 Temmuz'da Fransa'nın Olympique Marsilya, 17 Temmuz'da İspanya'nın Athletic Bilbao ve 19 Temmuz'da Fransa'nın Monaco takımlarıyla karşılaşacak
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:23
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Toplam 48
Yorum
harbi FB'li FB 'li bedenine mülteci o beyninle aykutu sevmeni anlıyorum yoksa varlığına inkar olurdu,dahada zavallılaşırdın.
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Yıldız yağmuru
Toplam 14
Yorum
abc ona bakarsan, felipe meloda italyada yilin bidonu secildikten sonra gelmisti,
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Bir numara Ndiaye
Toplam 13
Yorum
saka herşeyi yalan başkan ve yönetim.1 tane bile üst seviye adam bulup alamadılar.yazık.bu taraftara.takıma.bari beklentiye sokmayın milleti.
Fenerbahçe'nin ilk kampı başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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