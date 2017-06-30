 Fenerbahçe laktat testinden geçti – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Fenerbahçe laktat testinden geçti

    Fenerbahçe laktat testinden geçti

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bugün laktat testinden geçti.

    Sarı Lacivertli oyuncular, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde 4 ayrı grup halinde laktat testinden geçti. Teste girmeyen kaleciler takımdan ayrı çalışmalar yaptı.

    Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Fenerbahçe, 1 Temmuz Cumartesi günü Düzce'deki Fenerbahçe Resort and Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne hareket edecek ve 8 Temmuz tarihine kadar burada kamp yapacak.

    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:43
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