Fenerbahçe laktat testinden geçti
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bugün laktat testinden geçti.
Sarı Lacivertli oyuncular, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde 4 ayrı grup halinde laktat testinden geçti. Teste girmeyen kaleciler takımdan ayrı çalışmalar yaptı.
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Fenerbahçe, 1 Temmuz Cumartesi günü Düzce'deki Fenerbahçe Resort and Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne hareket edecek ve 8 Temmuz tarihine kadar burada kamp yapacak.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:43
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Çare aranıyor
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Yorum
karaali 50 yıl uğruna,elimizde olan 5 takım 11 var , ve biz daha iyisini almak için ne cabalar sarfediyoruz ve yöneticilerde iş yapıyoruz.diyr.hadii
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Çare aranıyor
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Yorum
ya he castıllonun çürüdüğü filan yok bu takımda sana öyle geliyo
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Çare aranıyor
Toplam 16
Yorum
ahmet onazi ve castıllo satılmaz elindeki oyuncuları çıkartcak ilk önce
Fenerbahçe laktat testinden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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