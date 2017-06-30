Fenerbahçe Almanya'da yetenek avına çıktı

Seçmelerin ilk günü Cuma günü olmasına rağmen tüm Almanya ve Fransa'dan gelen gençlerle dolup taştı. Türkiye'den gelen alt yapı antrenörleri denetiminde sürdürülen seçmeler, pazar günü ne kadar sürecek. Her günün sonunda yetenekli futbolcular belirlenecek. Son gün hazırlık maçı yapılacak. 2000 ve 2004 doğumlu futbolcular burada da yeniden değerlendirilecek. Belirlenen yetenekli futbolcular, 2 hafta Türkiye'de Fenerbahçe tesislerinde ağırlanacak ve yeniden elemeye tabi tutulacaklar. Seçmelerin ilk günü, Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül'de hazır bulunarak genç futbolculara destek verdi. Hedef 1 milyon üye proje yöneticisi Merhum futbolcu Selçuk Yula'nın eşi Sema Yula'da Fenerbahçe için üye kaydı yaptı. Maçları Nürnberg'li Türk Hakem Tayfun Ünlü idare etti.