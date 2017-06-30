Fenerbahçe Almanya'da yetenek avına çıktı
Fenerbahçe Almanya'da yetenekli futbolcu avına çıktı. Fenerbahçe Almanya sorumlusu Adnan Çetinkaya tarafından hayata geçirilen 2000-2004 doğumlu gençlerin seçmeleri ,Nürnberg,Willstatterstr.4 adresindeki ATV Frankonya sahasında başladı.
Seçmelerin ilk günü Cuma günü olmasına rağmen tüm Almanya ve Fransa'dan gelen gençlerle dolup taştı. Türkiye'den gelen alt yapı antrenörleri denetiminde sürdürülen seçmeler, pazar günü ne kadar sürecek. Her günün sonunda yetenekli futbolcular belirlenecek. Son gün hazırlık maçı yapılacak. 2000 ve 2004 doğumlu futbolcular burada da yeniden değerlendirilecek. Belirlenen yetenekli futbolcular, 2 hafta Türkiye'de Fenerbahçe tesislerinde ağırlanacak ve yeniden elemeye tabi tutulacaklar. Seçmelerin ilk günü, Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül'de hazır bulunarak genç futbolculara destek verdi. Hedef 1 milyon üye proje yöneticisi Merhum futbolcu Selçuk Yula'nın eşi Sema Yula'da Fenerbahçe için üye kaydı yaptı. Maçları Nürnberg'li Türk Hakem Tayfun Ünlü idare etti.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:04
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karaali 50 yıl uğruna,elimizde olan 5 takım 11 var , ve biz daha iyisini almak için ne cabalar sarfediyoruz ve yöneticilerde iş yapıyoruz.diyr.hadii
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Yorum
ya he castıllonun çürüdüğü filan yok bu takımda sana öyle geliyo
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ahmet onazi ve castıllo satılmaz elindeki oyuncuları çıkartcak ilk önce
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