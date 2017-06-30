 Emre Mor için izin çıktı – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    için izin çıktı

    Emre Mor için izin çıktı
    Menajeri önceki gün F.Bahçe ile görüşen 'a Dortmund'dan transfer izni çıktı. Alman basını, teknik direktör Bosz'un genç oyuncunun kalıcı bir şekilde ayrılmasına onay verdiğini duyurdu. Emre ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Liverpool'un menajeri Klopp'un da ilgilendiği kaydedildi.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:37
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