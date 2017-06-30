 Emenike’yi Atromitos istemiş – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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HEPSİ
    30 Haziran 2017, Cuma
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    ’yi istemiş

    Emenike’yi Atromitos istemiş
    Yunan basını, Emmanuel 'yi Olympiakos'un istediğini yazmıştı. Ancak Nijeryalı forvete talip olan takımın bir başka Atina ekibi Atromitos olduğu iddia edildi. 'un Emenike'nin menajeri ile görüştüğü ve bonservisi ile gelirse 2 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:56
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