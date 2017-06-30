 Emenike ve Wiel’in keyifleri yerinde! – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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HEPSİ
    30 Haziran 2017, Cuma
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    ve Wiel’in keyifleri yerinde!

    Emenike ve Wiel’in keyifleri yerinde!
    Kulüp bulmaları istenen Emmanuel Emenike ve Van der Wiel'in keyifleri yerinde. İki oyuncunun sosyal medyada paylaştıkları videoda oldukça neşeli olmaları dikkat çekti. Kameraya dil çıkaran ikilinin umursamaz ve vurdumduymaz tavırları, sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki gördü.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:32
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