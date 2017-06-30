 Emenike, Ukrayna kulübüne gidiyor! – Fotomaç – 30 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Emenike, Ukrayna kulübüne gidiyor!

    Emenike, Ukrayna kulübüne gidiyor!

    Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı için Olympikos'un ardından Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibi de devrede. Nijeryalı oyuncu için temasları sağlayan isim ise Gregory van der Wiel.

    Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı ve Topuk Yaylası'ndaki kampa götürmeyeceği için Yunanistan'ın Olympiakos takımı devreye girmiş ve oyuncu hakkında bilgi toplamaya başlamıştı. Ancak futbolcunun disiplinsiz hareketleri ve yaşantısı nedeniyle Olympiakos bu transferden vazgeçmişti. Ancak son dakika gelişmesi olarak Yunan kulübü tekrar Emenike'yle ilgilenmeye başladı. Yunanistan cephesinde bu gelişmeler yaşanırken Nijeryalı oyuncunun Shakhtar Donetsk'le de temas halinde olduğu öğrenildi. Ukrayna kulübü, Emineke için bonservis bedeli ödemek istemezken, bu futbolcunun yönetimle görüşerek izin isteyeceği öğrenildi.

    Öte yandan Emenike'nin bu transferi için temaslarını sağlayan isim ise Gregory van der Wiel. Hollandalı futbolcu geçen sezon devre arasında Emenike'yle birlikte kadro dışı kalmıştı. Geçen sezon iki isim Dereağzı'nda birlikte çalışmıştı. İki futbolcu bu sezon da yine birlikte Dereağzı'nda beraber çalışmalara başladı.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emenike, Ukrayna kulübüne gidiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.