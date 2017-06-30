Emenike, Ukrayna kulübüne gidiyor!
Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Emmanuel Emenike için Olympikos'un ardından Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibi de devrede. Nijeryalı oyuncu için temasları sağlayan isim ise Gregory van der Wiel.
Öte yandan Emenike'nin bu transferi için temaslarını sağlayan isim ise Gregory van der Wiel. Hollandalı futbolcu geçen sezon devre arasında Emenike'yle birlikte kadro dışı kalmıştı. Geçen sezon iki isim Dereağzı'nda birlikte çalışmıştı. İki futbolcu bu sezon da yine birlikte Dereağzı'nda beraber çalışmalara başladı.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:44
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Aykut Kocaman transferi açıkladı
Toplam 12
Yorum
ali Yav hehe türkiye en büyüyüğüymüş sana en büyüğü gösteriyim 4 yıldız 20 şam.55 kupa 1 uefa ve süper kupa CL de 1 yarı final 3 çeyrek final
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Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 2
Yorum
Herkes gs degil Basacan parayi alacan kocum dombia super topcuydu sow dan daha iyi bence cok şükür ki fb alamadı oh be gomis öper sizi
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M. Başakşehir'den transfer harekatı
Toplam 5
Yorum
casper yani bu oyuncu iyimi ?
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