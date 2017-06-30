 Elia: Bekleyemezdim – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Elia: Bekleyemezdim

    Elia: Bekleyemezdim
    Medipol Başakşehir'in yeni transferi , Başakşehir'den önce F.Bahçe ile görüştüğünü açıkladı. Tecrübeli sol kanat, Hollanda'da RTV Rijnmond'a verdiği demeçte, "F.Bahçe, oyuncu sattıktan sonra beni alabileceğini söyledi. Çocuklarım için okul bakmalıydım. Fenerbahçe'yi bekleyemezdim" dedi.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:23
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