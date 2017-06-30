Doumbia geliyor
Sarı-lacivertli kurmayların, Sporting’in teklifini geri çeviren 29 yaşındaki forvet ile anlaştığı belirtiliyor. Roma ile de el sıkışan yönetimin, FFP kurallarını ihlal etmemek için transferi bir oyuncu sattıktan sonra açıklayacağı kaydedildi.
UEFA ile finansal fair play anlaşması bulunan yönetim bu transferi açıklamak için gözden çıkardığı oyuncuların satışına odaklandı.
FORVETTE İLK TERCİH OLACAK
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Emmanuel Emenike, Van der Wiel, Volkan Şen'in yanı sıra talipleri olan Simon Kjaer ve Ozan Tufan'dan birisi satılır satılmaz hemen Doumbia'nın ismi KAP'a bildirilecek. Aykut Kocaman'ın geçmişten beri takip ettiği Doumbia'yı forvette ilk tercih olarak düşündüğü gelen haberler arasında...
BASEL'DE 21 GOL ATTI
Geçtiğimiz sezon Basel'e kiralanan Doumbia, İsviçre ekibinde 34 maçta 21 gol 2 asistlik muhteşem bir performans sergiledi. Roma'nın kadroda düşünmediği 29 yaşındaki forvet iki ayağını da kullanabiliyor.
Emre BOL
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:04
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 yalnız neden ılla ndıaye onu anlamadım amini umarda benzer yeteneklere sahıp ve yas olarakta daha genc 22 yasında ndıaye olmazsa oda olur
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 ligin en iyi istatistiklerine sahip futbolculardan biri komple bir topçu top çalma hava topu dripling başarılı pas gıbı bılmeden konusmayın
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Sneijder kararını verdi
Toplam 10
Yorum
Durust Ol Yeter bu nasil transfer politikasidi sayin Dursun Baskan ... ? Futbolu Futboldan anlayanlara birakin artiq
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