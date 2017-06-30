Doumbia geliyor

Sarı-lacivertli kurmayların, Sporting’in teklifini geri çeviren 29 yaşındaki forvet ile anlaştığı belirtiliyor. Roma ile de el sıkışan yönetimin, FFP kurallarını ihlal etmemek için transferi bir oyuncu sattıktan sonra açıklayacağı kaydedildi.

Fenerbahçe; Mathieu Valbuena, Nabil Dirar ve Mehmet Ekici'nin ardından transferde 4. bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Aykut Kocaman'ın çok istediği Seydou Doumbia ile yüzde 90 oranında anlaşma sağladı. 29 yaşındaki forvet ile yapılan pazarlıkların olumlu sonuçlandığı, kulübü Roma ile de el sıkışıldığı öğrenildi. Sporting Lizbon'dan aldığı teklifi geri çeviren Doumbia, İstanbul'a gelmek için Fenerbahçe'den haber bekliyor.



UEFA ile finansal fair play anlaşması bulunan yönetim bu transferi açıklamak için gözden çıkardığı oyuncuların satışına odaklandı.



FORVETTE İLK TERCİH OLACAK

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Emmanuel Emenike, Van der Wiel, Volkan Şen'in yanı sıra talipleri olan Simon Kjaer ve Ozan Tufan'dan birisi satılır satılmaz hemen Doumbia'nın ismi KAP'a bildirilecek. Aykut Kocaman'ın geçmişten beri takip ettiği Doumbia'yı forvette ilk tercih olarak düşündüğü gelen haberler arasında...



BASEL'DE 21 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon Basel'e kiralanan Doumbia, İsviçre ekibinde 34 maçta 21 gol 2 asistlik muhteşem bir performans sergiledi. Roma'nın kadroda düşünmediği 29 yaşındaki forvet iki ayağını da kullanabiliyor.





Emre BOL