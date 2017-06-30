 Benitez’in gözdesi Skrtel – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Benitez’in gözdesi Skrtel

    Benitez’in gözdesi Skrtel
    Premier Lig'e dönen Newcastle United'ta Benitez'in ilk hedefinin olduğu bildirildi. Ancak Slovak stoperin menajeri Karol Csonto, "Skrtel'in Ada'ya döneceği haberleri doğru değil. Martin, İstanbul'da mutlu. F.Bahçe de Skrtel'i bırakmak istemiyor" diye konuştu.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:43
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