Aykut Kocaman transferi açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulüp ile resmi sözleşmeye imza attı. İmza sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocaman ve Aziz Yıldırım şunları söyledi:

AZİZ YILDIRIM, İLK KEZ AÇIKLADI!

Aykut Kocaman ile bugün bir imza atma töreni değil bu, bu sadece hocamızla yan yana olma töreni. Tek değişmeyen şey değişimdir, insan hayatında hatalar yapabilir, herkes değişebilir. Size göre hata olabilir, bana göre değil. Bizim Aykut hocayla tanışıklığımız 1990'lara dayanır. Biz Aykut hocayı 4 sene önce tanımadık, inşallah uzun yıllar da bu birlikteliğimiz devam eder. İnsanlar, sevdiklerine kızabilir, bazı şeyler söyleyebilir; ben söyledim ama bizim Aykut hocayla başka paylaşımlarımız da var, ortak paydamız Fenerbahçe. Ben, mahkemedeki sorgumda bile son sözüm Fenerbahçe dedim, bu yüzden beni kimse sorgulayamaz. Biz gitsek bile hocamız umarım burada kalır. Bu birliktelik ve beraberlik uzun yıllar sürecektir. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçeliliğini kimse tartışamaz.

AYKUT KOCAMAN: "EN BÜYÜK KULÜP FENERBAHÇE'DİR"

Fenerbahçe'ye yeniden geldiğim için onurluyum, sayın başkanımıza da güzel sözleri için teşekkür ediyorum. Ben bunu şahsım adıma söylüyorum; bizim için hiçbir yer değil zirve Fenerbahçe'dir. Bu anlamda burada olmak son derece gurur vericidir. Bütün Fenerbahçeliler içerisinde tek kalsam da bunu söyleyeceğim; dünyanın en büyük kulübü Fenerbahçe'dir. Bunu her zaman söyledim, söylemeye de devam edeceğim.

"BİR TAKIM NEDENLERDEN DOLAYI GÖREVİ BIRAKTIM"

Ben, futbol takımının çok daha yukarıda olması gerektiğini düşünenlerdenim. Bir takım nedenlerden dolayı o dönemde görevi bıraktım. Dünya standartlarında yetenekli oyuncularıyla önce ülke içerisindeki zirve, daha sonra da Avrupa'daki yukarı seviyelere gitmek benim "yarım kalan iş" olarak anlattığım şeydir.







"BU TAKIM GAYRETLİ BİR TAKIM OLACAK"

"Kendimle ilgili şu sözü verebilirim; %100 sabahtan akşama kadar Fenerbahçe nasıl ileri gider diye düşüneceğiz, çalışacağız. Baskı? Fenerbahçe, baskının en yüksek olduğu yerlerden birisi ama biz bunu avantaj olarak kullanmamız gerekiyor. Futbol takımında bir süre sonra şunu görecekler; bu takım gerçekten gayretli, çaba sarf eden bir takım olacak, bu bizim olmazsa olmazımız. Fenerbahçe'de iseniz baskıyla mücadele etmesini öğreneceksiniz ve bizim bununla ilgili bir sorunumuz yok"