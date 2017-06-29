 Wiel: Gitmemi kimse istemedi – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Wiel: Gitmemi kimse istemedi

    Wiel: Gitmemi kimse istemedi
    İstanbul'a sezonun açıldığı gün gelen Van der Wiel, havaalanında soruları yanıtladı. F.Bahçe yönetiminin kendisine takım bulmasını istediği Hollandalı "F.Bahçe'de kalacak mısın?" sorusuna, "Kimse benden ayrılmamı istemedi" cevabını verdi.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:29
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