Wiel: Gitmemi kimse istemedi

İstanbul'a sezonun açıldığı gün gelen Van der Wiel, havaalanında soruları yanıtladı. F.Bahçe yönetiminin kendisine takım bulmasını istediği Hollandalı "F.Bahçe'de kalacak mısın?" sorusuna, "Kimse benden ayrılmamı istemedi" cevabını verdi.