Valbeuna imzayı attı

Valbuena imza törenindeki ilk açıklamalarında "Sözlerime Fenerbahçe'ye teşekkür ederek başlamak istiyorum. Transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Burada ilk günden bu yana çok güzel karşılandım. Fenerbahçe çok güzel, çok büyük bir kulüp. Dışarıdan bildiğim kadarıyla Fenerbahçe çok büyük bir kulüptü, imza atmak için geldiğimde daha da büyük olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

'HOCAMIZI TANIYORUM'

Marsilya'dayken Fenerbahçe ile karşılaştıklarını ve maçın 2-2'lik skorla berabere bittiğini hatırlatan Fransız yıldız, "Marsilya'dayken Fenerbahçe ile karşılaşmıştım. Hocamızı o dönemden tanıyorum, iyi bir teknik direktör olduğunu biliyorum. İlginç bir projeyle karşıma çıktılar. Geçmişte sol tarafta oynadım ancak takımımızın iyiliği için hocamız nerede görev verirse orada oynamaya hazırım. Hocamızla nerede oynayacağım ile ilgili bir konuşmamız olmadı." dedi.







VALBUENA'DAN FİZİĞİ İLE İLGİLİ YORUM

Valbuena, fiziğiyle ilgili yöneltilen soruya ise "Futbolun geldiği noktada en önemli şey kafa yapınızdır. Şu anda dünyanın her yerinde iyi oyuncular var. Farkı yaratan şey ise mental, kafa yapısıdır. Kariyerimde zor zamanlar geçirdim ancak hiçbir dönem profesyonel futbolcu olamayacağımı düşünmedim. Kararlılık bu açıdan çok önemliydi. Her zaman yüksek seviyelere ulaşabileceğime inandım. Bu noktaya gelene kadar her kulüpte başarılı olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe'de de aynısını yapmaya çalışacağım. Burada başarılı olmamız için gereken her şey var." cevabını verdi.







'LİDER OYUNCULARDAN BİRİ OLABİLİRİM'

32 yaşındaki yıldız sözlerine "Tabii ki Fenerbahçe'nin lider oyuncularından biri olabilirim ancak her maçı tek başıma kazandıramam. Önemli olan takım olmaktır, takım olamazsak ben bir hiçim! Fenerbahçe başarıya sadece benle ulaşamaz. Takım olarak kalitemizi sahaya yansıtmalıyız, kararlı olmalıyız ve yola bu şekilde çıkmalıyız. Zor durumdan çıkmanın yolu birlikte hareket etmektir, başarıya böyle ulaşabiliriz." ifadeleriyle devam etti.



