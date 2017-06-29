Kanarya kuvvetleniyor
Sezonu açan Fenerbahçe kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi
8 oyuncu kontrolden geçti
Sarı-lacivertlilerde rutin sağlık kontrolleri başladı. Volkan Demirel, Ertuğrul Taşkıran, Şener Özbayraklı, Salih Uçan, Alper Potuk, Persie, Fernandao ve Stoch dün sabah özel bir hastanede kontrolden geçti. İlk olarak kan örnekleri alınan oyuncular, daha sonra göz, kulak-burun-boğaz, ortopedi muayenelerinden geçirildi.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:46
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
gsgeneral adam geleceği takımı incelemiş tarihi ne rütbesi ne. garip olan ne ki okumuş çocuk..herkes rütbesini bilecek! hadi kuşlar sayfanıza...
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
brc laga lugaya gerek yok...bir fenerli olarak tebrik ederim...valbuena, gomis gibi oyuncular gelip bizde oynamalılar!
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F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
BEDAVADAN GOLLER YERİZ YENİ SEZONDA VDEMİRELİ GÖRMEYE TAHAMMÜL EDEMEYİZ..
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