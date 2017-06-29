 Kanarya kuvvetleniyor – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Kanarya kuvvetleniyor

    Kanarya kuvvetleniyor

    Sezonu açan kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi

    , yeni sezon hazırlıklarını dün çift idmanla sürdürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, salonda başladı. Dörderli gruplar halinde kuvvet ve dayanıklılık çalışan sarı-lacivertli oyuncular, ardından sahada yapılan koşuyla antrenmanı tamamladı.

    8 oyuncu kontrolden geçti
    Sarı-lacivertlilerde rutin sağlık kontrolleri başladı. Volkan Demirel, Ertuğrul Taşkıran, Şener Özbayraklı, Salih Uçan, Alper Potuk, Persie, Fernandao ve Stoch dün sabah özel bir hastanede kontrolden geçti. İlk olarak kan örnekleri alınan oyuncular, daha sonra göz, kulak-burun-boğaz, ortopedi muayenelerinden geçirildi.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:46
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