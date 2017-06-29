Hasılat 13.8 milyon

Fenerbahçe, medyada yer alan basketbol kombine satışlarından 30 milyon TL'yi aşkın gelir elde edildiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Resmi siteden yapılan bilgilendirmede hali hazırda kombine satışlarından 13 milyon 855 bin 464 lira gelir elde edildiği ifade edildi.